De 15-jarige jongen die verdacht wordt van betrokkenheid bij het tramincident in Den Haag waarbij een man om het leven kwam, heeft het slachtoffer niet geduwd, maar zijn hand weggeslagen of afgeweerd. Dat heeft de 18-jarige vriend die ook bij het incident aanwezig was verklaard, zo bevestigt de advocaat van de 18-jarige jongen na berichtgeving van het AD.