Het Openbaar Ministerie heeft maandag voor de rechtbank in Roermond dertig maanden celstraf geëist tegen een 72-jarige man uit Roggel wegens het stelselmatig mishandelen en bedreigen van volgelingen in ‘zijn sekte’. De kungfuleraar zou dertig jaar lang tientallen leerlingen in een pand in Kessel (Limburg) mentaal en fysiek hebben mishandeld.