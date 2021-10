Moordverdachte slikt naam opdrachtgever in: ik heb nog naasten

Uit angst voor het lot van mensen in zijn directe omgeving heeft vermeend moordmakelaar Iliass K. maandag tijdens een verhoor geweigerd de naam te noemen van een opdrachtgever van de aanslag die in 2014 leidde tot de dood van de onschuldige huisvader Stefan Regalo Eggermont. In de extra beveiligde zittingszaal van de rechtbank in Rotterdam kwam hij ondanks aandringen van het Openbaar Ministerie niet over de brug. „Ik heb naasten en als ik dit ga roepen in een openbare zitting … Dat ga ik niet doen”, zei hij.