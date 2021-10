Geen tweedehands medische handschoenen in Nederland gevonden

In Nederland zijn geen gebruikte medische handschoenen verkocht alsof ze nieuw waren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, waar gedupeerde kopers zich zouden melden, heeft nog nooit meldingen gekregen, zegt een woordvoerder. Het is weleens gebeurd dat een levering niet voldeed, maar niet op zo’n grote schaal. Ook het Landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft er nog nooit over gehoord, meldt het ministerie van Volksgezondheid, waar het consortium onder valt.