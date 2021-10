De kennis over het voormalig Nederlands-Indië moet omhoog, vindt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Welzijn). „Het is een substantieel deel van onze geschiedenis én van ons heden”, zei hij maandag tijdens een bijeenkomst in het nieuwe Indië-museum Sophiahof in Den Haag. Aandacht moet er zijn voor de waarde en betekenis van de mooie kanten van de Indische cultuur, maar ook voor het verdriet en de wonden.