Twee agenten zijn maandag gewond geraakt toen zij in het Utrechtse dorp Wilnis een automobilist wilden aanhouden die geen rijbewijs had. De politiemensen zetten de achtervolging in toen de man ervandoor ging, maar daarbij botsten ze met hun politieauto op een ander voertuig, meldt de politie. Ook de bestuurder van dat voertuig raakte gewond. De automobilist zonder rijbewijs wist te ontkomen.