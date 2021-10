Passagiers geëvacueerd na brand in trein bij ’s Gravendeel

’S GRAVENDEEL (ANP). Het verkeer op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda ligt tijdelijk stil vanwege een kleine brand in een passagierstrein die ter hoogte van ’s Gravendeel reed. De brand is inmiddels onder controle, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Niemand raakte gewond. Zo’n tachtig mensen die in de trein zaten, en 275 passagiers in een trein daarachter, worden met evacuatietreinen naar Rotterdam en Breda gebracht, aldus ProRail.