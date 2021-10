Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opgelopen tot bijna 800, het hoogste aantal sinds 9 juni. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt maandag dat nu in totaal 796 mensen behandeld worden vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 48 meer dan zondag.