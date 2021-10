Tesla hoger op Wall Street na nieuws megaorder door Hertz

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine plussen begonnen aan de nieuwe handelsweek. Die staat vooral in het teken van de kwartaalcijfers van de grote technologiebedrijven Apple, Amazon, Microsoft en Google-moeder Alphabet. Facebook komt nabeurs met resultaten. Tesla was een flinke winnaar na het nieuws dat autoverhuurbedrijf Hertz een bestelling zou hebben geplaatst voor 100.000 elektrische auto’s bij de autobouwer.