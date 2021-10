Een voormalig politieagent uit Geleen moet tien maanden de cel in. De rechtbank veroordeelde de 55-jarige Peter K. maandag wegens ambtelijke corruptie en schenden van het ambtsgeheim. Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden twaalf maanden gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk geëist. De agent is inmiddels ontslagen.