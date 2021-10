De dreigementen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om ambassadeurs van een aantal landen waaronder Nederland uit te wijzen, stuiten ook in eigen land op kritiek. Erdogan werd afgelopen weekend boos over de eis van de ambassadeurs een zakenman en activist, Osman Kavala, vrij te laten. Hij zit sinds 2017 vast en het Europese Hof van Justitie eiste in 2019 al zijn vrijlating.