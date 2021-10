Specialisten ongerust over oplopende besmettingen verpleeghuizen

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, maakt zich zorgen over de snel stijgende coronabesmettingen in verpleeghuizen. De organisatie heeft het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om straks alle bewoners van verpleeghuizen zoveel mogelijk tegelijk te prikken met het boostervaccin. „Dus niet eerst de 90-plussers en daarna de 80-plussers”, zegt een woordvoerster. De Gezondheidsraad komt naar verwachting binnenkort met een advies over deze boosterprik voor ouderen.