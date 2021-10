Deltacommissaris noemt mondiaal verlagen CO2-emissie essentieel

Het is voor het laaggelegen Nederland essentieel dat de CO2-emissie overal te wereld omlaag gaat. Nederland moet daarnaast extra tempo maken met het uitvoeren van het Deltaprogramma, dat zorgt voor maatregelen tegen overstromingen, droogte en zoetwatertekorten. Dat stelt Deltacommissaris Peter Glas in een reactie op het Klimaatsignaal ’21 dat het KNMI maandag heeft gepresenteerd. De Deltacommissaris is de regeringscommissaris voor maatregelen op het gebied van waterbeheer.