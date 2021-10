Een 56-jarige man uit Kampen die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Jan Elzinga in 2012 stelt dat de schoonfamilie van het slachtoffer hem destijds had gevraagd voor de uitvoering, maar hij had geweigerd. De zaak staat bekend als de ‘zwembadmoord, omdat’ Elzinga (40) negen jaar geleden bij een zwembad in Marum (Groningen) werd doodgeschoten.