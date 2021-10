Het aantal coronapatiënten dat opgenomen moet worden in het ziekenhuis loopt harder op dan verwacht, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). „Daartoe zullen we ons moeten verhouden.” Of nieuwe maatregelen nodig zijn, wilde De Jonge nog niet kwijt omdat hij in de middag nog coronaoverleg voert met collega’s uit het kabinet.