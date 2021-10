De premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, is afgetreden. De christendemocraat wordt dinsdag lid van de Bondsdag in Berlijn. Hij heeft gezegd „een enkele reis” Berlijn te nemen en keert dus naar verwachting niet terug in de politiek van de deelstaat die aan Overijssel, Gelderland en Limburg grenst.