Shell in kopgroep licht hogere AEX door stijging olieprijs

Het aandeel Shell behoorde maandag tot de sterkste stijgers in de Amsterdamse AEX-index, die licht vooruit ging. Het olie- en gasconcern bleef profiteren van de aanhoudende opmars van de olieprijzen. Beleggers waren verder vooral in afwachting van de stroom kwartaalcijfers die later deze week naar buiten komt. Op het Damrak komen KPN, Besi en ASMI dinsdag met resultaten. Het socialemediabedrijf Facebook geeft maandag na de slotbel op Wall Street een kijkje in de boeken.