De snelweg A4 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Markiezaat in Woensdrecht en de Belgische grens door een ongeval met twee vrachtwagens, waarvan één een gevaarlijke stof vervoerde. De stof vormt geen gevaar voor de omgeving, benadrukt veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Rijkswaterstaat verwacht nog enkele uren bezig te zijn met het schoonmaken van de weg.