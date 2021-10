Damrak begint rustig aan drukke cijferweek

De beursweek op het Damrak begint maandag nog vrij rustig, maar vanaf dinsdag komt het kwartaalcijferseizoen goed op gang met resultaten van KPN, Besi en ASMI. Later in de week komen ook andere AEX-bedrijven als Heineken, Unibail-Rodamco-Westfield, Shell en Signify met cijfers. Ook geeft luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan het einde van de week een kijkje in de boeken. Op Wall Street gaat de aandacht deze week vooral uit naar de kwartaalberichten van grote techbedrijven als Facebook, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple en Amazon.