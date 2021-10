Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen inferieure en gebruikte medische handschoenen aan afnemers in de Verenigde Staten geleverd. Volgens CNN is het slechts ‘het topje van de ijsberg’. De zender heeft tien maanden onderzoek gedaan in de VS en Thailand en baseert zich op invoerdocumenten en gesprekken met Amerikaanse distributeurs van de handschoenen.