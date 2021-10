Even aandacht voor Facebook vanwege resultaten

Facebook komt maandag met kwartaalcijfers en voor het geplaagde socialemediabedrijf betekent dit dat de aandacht even wordt afgeleid van de vele schandalen. Een klokkenluidster heeft namelijk een reeks interne documenten naar buiten gebracht waardoor Facebook de laatste tijd in het nieuws is omdat het bedrijf niets deed met verontrustende interne onderzoeksresultaten en te weinig deed tegen nepnieuws en complottheorieën. Ook steeds meer medewerkers van het bedrijf voelen zich daar ongemakkelijk bij, volgens de onthullingen.