Eurosceptici in Kroatië willen referendum over invoering euro

De Kroatische conservatieve en eurosceptische partij Hrvatski Suverenisti (Kroatische soevereinen) is zondag begonnen met het inzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen over het invoeren van de euro als de munteenheid van het land. De eurosceptici hebben handtekeningen nodig van 10 procent van het electoraat, ongeveer 370.000 mensen. Ze zullen in de komende twee weken daartoe 250 locaties in het hele land opzetten.