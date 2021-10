De derde repatriëringsvlucht van Transavia met in Marokko gestrande reizigers is zondagmiddag iets na 13.30 uur geland op Schiphol. Er konden in totaal 189 mensen mee met de vlucht vanuit Marrakesh. Volgens een woordvoerster waren er uiteindelijk 160 zitplaatsen bezet.