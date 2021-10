Vanwege een brand in een portiekwoning in De Moucheronstraat in Den Haag zijn in de nacht van zaterdag op zondag enkele omliggende woningen ontruimd. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn de geëvacueerde mensen ter plekke opgevangen. De bewoner van de woning waar de brand uitbrak, raakte licht gewond. Hij is door ambulancepersoneel nakeken vanwege rookinhalatie, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.