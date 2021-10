Twee kinderen zijn zaterdagmiddag (lokale tijd) gedood tijdens een autorace op het vliegveld van Kerrville in de staat Texas, melden lokale Amerikaanse media op basis van een persbericht van de politie. Een deelnemer aan de zogeheten dragrace verloor de controle over zijn voertuig, raakte van de baan en reed in op geparkeerde auto’s en toeschouwers langs de baan.