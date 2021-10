De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de handel met Noord-Ierland gaan volgende week verder in Londen. Volgens bronnen rond de Britse onderhandelaars waren de gesprekken in Brussel deze week constructief en is er op sommige punten toenadering gekomen. „Maar de waarheid is dat er op de belangrijke punten nog grote verschillen zijn.” De Britten geven aan dat er snel een doorbraak moet komen.