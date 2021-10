Lancering Delftse studentenraket definitief afgeblazen

Na drie vergeefse pogingen hebben studenten van de TU Delft hun poging om met hun zelfgebouwde raket Stratos IV een Europees hoogterecord te vestigen definitief afgeblazen. Technische problemen verhinderden afgelopen dagen al de lancering in Spanje. Hoewel alle tweehonderd teamleden, in Nederland en in Spanje, meezochten naar een oplossing, bleek het mankement aan de vularm dat vrijdag de lancering verhinderde onoverkomelijk, meldt het Delft Aerospace Rocket Engineeringteam (DARE).