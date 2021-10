Niels Posthumus (1981) schreef acht jaar lang over Zuid-Afrika voor Trouw en het Financieele Dagblad. Hij rondde zijn verblijf in Zuid-Afrika af met een trektocht vanuit Kaapstad via Kimberley naar Johannesburg. Daarna bezocht Posthumus de Afrikaner gemeenschap Orania om in Potchefstroom zijn afscheidsreis te eindigen.