Een mens leert al doende – ook in de keuken. Ik ben heel enthousiast over mijn crockpot (een combinatie van een snelkookpan en een slowcooker), een nog redelijk recente aanschaf. Maar er valt ook nog veel over te leren. De hogedrukfunctie is bijvoorbeeld handig als je om vier uur bedenkt dat je ’s avonds sudderlappen wilt eten of als je even snel bouillon wilt maken. Een valkuil is dat voedsel in zo’n pan sneller gaar is dan je zou denken.