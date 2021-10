In Roemenië geldt vanaf maandag opnieuw een avondklok. Tussen 22.00 uur en 05.00 uur mag niemand meer op straat zijn. De interim-regering van premier Florin Cîțu besloot vrijdagavond laat tot deze maatregel in een poging het snel toenemende aantal coronabesmettingen in het land in te dammen. Ook gaan de scholen voor twee weken dicht, zijn bruiloften en feesten verboden en worden op veel plaatsen mondkapjes en de coronapas verplicht.