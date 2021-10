Bij De Bilt is in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst dit seizoen vorst aan de grond gemeten. Het kwik daalde tot -0,9 graden, gemeten op 10 centimeter van de grond (‘klomphoogte’). Daarmee is de eerste landelijke grondvorst een feit, meldt Weer.nl. Komende nacht kan het ook weer licht vriezen aan de grond.