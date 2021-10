Vanaf de galerij op de vierde verdieping kan ik zo in de bouwput kijken. Nou ja, bouwput? Op de begane grond van het appartementencomplex waar ik woon, worden kleine apartementen gebouwd in voormalige kantoorruimten. En hoewel de overlast die de bouw meebrengt voor ons als bewoners vreselijk is, zijn er ook mooie momenten.