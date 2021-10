Ds. Van de Kieft en dr. Westerman in debat over vaccinatie

Nu ziekenhuizen weer voller raken, neemt de druk op ongevaccineerden in de Biblebelt toe. Zo staat coronabrandhaard Staphorst in de schijnwerpers. Twee orthodoxe christenen gaan aan de hand van stellingen met elkaar in debat over vaccinatie. De Urker predikant ds. D. E. van de Kieft vindt inenting ongeoorloofd, voormalig chirurg dr. Hilde Westerman ziet vaccins als een gave van God. Over „het belangrijkste” zijn beiden het eens: „Zijt dan ook gij bereid.”