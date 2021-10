Na vijf maanden onderzoek is het nog steeds niet duidelijk wanneer de extreemrechtse Belgische militair Jürgen Conings precies overleden is. Er zijn volgens de politie twee mogelijkheden. Of hij zou overleden toen 18 mei zijn stappenteller ermee ophield of hij leefde tot uiterlijk 9 juni, zoals blijkt uit het larvenonderzoek waarvan de resultaten nu bekend zijn. Dat melden meerdere Belgische media zaterdag.