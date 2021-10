De Verenigde Naties hebben vrijdag de vrees uitgesproken voor een nieuwe catastrofe in Myanmar, als reactie op berichten dat duizenden troepen van het leger zich verzamelen in het noorden van het land. „We moeten allemaal voorbereid zijn, zoals de mensen in dit deel van Myanmar zijn voorbereid, op nog meer massale gruweldaden. Ik hoop van harte dat ik ongelijk heb”, zei Tom Andrews, de VN-rapporteur voor Myanmar.