Het blijft ook deze week stil rondom de formatie. De afgelopen dagen zaten de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie niet allemaal meer aan dezelfde tafel, maar spraken in kleinere groepen over deelonderwerpen. Wat er precies is besproken, willen ingewijden niet zeggen. Wel is volgens een bron „de sfeer goed”. De partijen gaven eerder al aan „radiostilte” in acht te nemen, om zo het formatieproces niet te verstoren.