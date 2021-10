Een Amerikaanse jury heeft een oud-zakenpartner van raadsman Rudy Giuliani van oud-president Trump schuldig bevonden. Lev Parnas, die betrokken was bij pogingen om in Oekraïne schadelijke informatie over Trumps Democratische rivaal Joe Biden boven water te halen, heeft wetgeving rond de financiering van verkiezingscampagnes overtreden. De straf wordt in januari bepaald.