De wind giert over de grasvlakte. Hier, in de uiterwaarden bij Zwolle, is de fanatieke vogelaar Gerrit Gerritsen (66) het liefst. Hij trekt een paar keer per week de polder in met een telescoop en een verrekijker om vogels te spotten. Nu vooral trekvogels, straks ganzen en in februari komt zijn geliefde grutto terug.