De 78-jarige Amerikaanse miljonair Robert Durst, die vorige week levenslang kreeg opgelegd voor de moord op een vriendin, wordt ook aangeklaagd voor de moord op zijn in 1982 verdwenen vrouw, meldt The New York Times. De aanklacht van een politieonderzoeker van de staat New York is gebaseerd op het dossier en tal van gesprekken met getuigen, schrijft de krant.