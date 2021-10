Omroepen gooien programmering om wegens overlijden Haitink

Omroepen gooien hun programma’s om naar aanleiding van het overlijden van topdirigent Bernard Haitink. NPO 2 herhaalt vrijdagavond vanaf 22.18 nu de tv-documentaire Het Uur van de Wolf: Bernard Haitink - De mysterieuze Maestro. Vanaf 23.57 wordt een registratie uitgezonden van een door Haitink geleide uitvoering van Bruckner 7. Het eerder geprogrammeerde How To Be Young wordt een week later uitgezonden, net als een aflevering van Poldark. The Duchess vervalt.