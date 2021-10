Snap is vrijdag na het openen van de beurzen in New York hard onderuitgegaan. Het moederbedrijf van de app Snapchat waarschuwde voor verlies aan reclame-inkomsten door aanpassingen die Apple heeft doorgevoerd. Ook andere socialmediabedrijven verloren hierdoor aan beurswaarde, wat techgraadmeter Nasdaq een openingsverlies van 0,6 procent opleverde.