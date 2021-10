Het ophogen van de slikken in Het Verdronken Land van Zuid-Beveland in Zeeland gaat niet door. Het werk is te gevaarlijk, zegt Rijkswaterstaat. De ondergrond van de slikken is zo onstevig dat de zandbanken niet begaanbaar zijn voor zware machines die voor het karwei nodig zijn. Beheerder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat moesten het werk vanwege de veiligheid stilleggen.