De rechtbank in Den Haag heeft vrijdag een 17-jarige jongen veroordeeld tot vijftien maanden jeugddetentie en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doden en bedreigen van een 26-jarige man in Rijswijk. De jongen stak het slachtoffer in februari vorig jaar met een mes aan het Julialaantje. De man overleed na vier dagen in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.