De Eusebiuskerk in Arnhem is sinds vrijdag officieel een museum. De kerk is bijgeschreven in het Museumregister Nederland. In de Eusebius is de geschiedenis van de Slag om Arnhem in september 1944 te zien en de bloeitijd van Gelderland in de middeleeuwen. De Stichting Eusebius Arnhem wil van de kerk een culturele topattractie maken, laat het bestuur vrijdag weten.