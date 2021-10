Moederbedrijf Fiat en Peugeot gaat accu’s maken met Samsung SDI

Autofabrikant Stellantis, bekend van de merken Peugeot, Citroën, Opel, Fiat en Chrysler, gaat voor zijn elektrische auto’s in Noord-Amerika accu’s maken met het Koreaanse Samsung SDI. Laatstgenoemde maakt met name batterijen voor elektrische auto’s, maar ook halfgeleiders. Het is de bedoeling dat er meerdere accufabrieken in de Verenigde Staten komen, die in 2025 operationeel moeten zijn. Stellantis maakt op een later moment bekend waar de eerste fabriek komt.