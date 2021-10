Het aantal meldingen van schade dat verzekeraar Interpolis heeft binnengekregen na het noodweer dat woensdagavond over delen van Nederland trok, is bijna verdubbeld. Donderdag kwamen er tot 12.30 uur 241 meldingen binnen. Vrijdagochtend om 09.00 uur stond de teller op 464. Vooral in de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland was sprake van veel stormschade.