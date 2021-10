De dood van Bernard Haitink, die in tal van landen op de bok stond, is wereldnieuws. Media in diverse landen besteden er aandacht aan. De Franse krant Le Figaro zegt bijvoorbeeld dat Haitink zich bij met name het Concertgebouworkest ontpopte tot „een van de grootste chefs van zijn generatie.” De Britse krant The Guardian noemt hem „een van de meest gerespecteerde dirigenten”.