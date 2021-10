Stichting AAP in Almere gaat ook de laatste wasberen opvangen die in Limburg nog vrij rondlopen. Dat laat de provincie Limburg vrijdag weten. De provincie laat de wasberen vangen omdat ze niet in Limburg thuishoren. Volgens een woordvoerder van AAP vormen de roofdieren een gevaar voor inheemse diersoorten. „Ze komen hier van nature niet voor”, zei hij.