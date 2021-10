Problemen met de aanvoer blijven het Europese bedrijfsleven dwarszitten. Door de beperkte beschikbaarheid van onderdelen kunnen ze minder produceren en wat er wel beschikbaar is, wordt in rap tempo duurder. Volgens de Britse marktonderzoeker IHS Markit groeiden bedrijven in de dienstensector en industrie van de eurozone deze maand daardoor in het laagste tempo van de afgelopen zes maanden.