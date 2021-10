In het zuiden van het land begint deze vrijdag de herfstvakantie. Die duurt tot en met 31 oktober. De vakantie geldt voor Zeeland, Limburg, het grootste deel van Noord-Brabant en 22 gemeenten in Gelderland, waaronder Arnhem en Nijmegen. Het begin van de vakantie kan vrijdagmiddag leiden tot files, zo is te zien op de verkeersdruktekalender van de ANWB.